Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в России

Риски распространения лихорадки Эбола на территории России отсутствуют. В этом заверили в среду, 27 мая, в Роспотребнадзоре.

Как сообщает пресс-служба ведомства в своем MAX-канале, в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке предприняты надлежащие меры: на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения.

Для оценки и минимизации рисков используется автоматизированная информационная система "Периметр".

В ратчайшие сроки специалистами разработана тест-система для диагностики лихорадки Эбола, организовано ее производство.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что риск распространения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго вырос до очень высокого. В то же время риски глобального распространения лихорадки Эбола расцениваются как невысокие.

Между тем министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что у российских специалистов уже имеются наработки для создания вакцины от нового штамма лихорадки Эбола. В ведомстве отмечали, что теперь расшифровка новых инфекций занимает сейчас в России не более суток, а вакцины создаются за четыре месяца.