Беременная шестым ребенком Наталья Водянова: "Я стала более ответственной"

Наталья Водянова объявила о шестой беременности. В честь важного события 44-летняя модель дала интервью.

Российская манекенщица воспитывает пятерых детей, старшему из них — Лукасу уже 24 года. Но скоро в семье Натальи Водяновой появится еще один малыш. "В 19 лет все происходило как бы само собой. В 44 года мы делаем выбор гораздо осознаннее", - отметила модель.

Водянова рассказала, что стала более ответственной за свое благополучие, которое, как подчеркнула красавица, тесно связано с благополучием ее детей. Кроме того, сообщила Наталья, она прекрасно понимает, насколько ей повезло стать многодетной матерью будучи здоровой и не обремененной финансовыми проблемами.

"Я очень хорошо осознаю, насколько мне повезло и какой привилегией для меня является возможность выбрать для себя большую семью", - поведала Наталья в интервью Vogue.

Напомним, модель родила троих старших детей от британского аристократа Джастина Портмана. Самый старший ее сын, Лукас, на днях с отличием окончил Брауновский университет. 20-летняя дочь Натальи Нева и 19-летний Виктор продолжают учиться в престижных заграничных колледжах. От второго мужа Антуана Арно Водянова родила сыновей Максима и Романа, им сейчас 12 и десять лет соответственно.

