Следственный комитет России располагает сведениями о разработке при участии Министерства здравоохранения Украины и финансировании Соединенных Штатов биологического оружия массового поражения. Об этом рассказала в среду, 27 мая, официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Соответствующие факты вскрылись при расследовании уголовного дела, возбужденного еще в 2022 году по статье 355 УК Россиийской Федерации (разработка, производство, накопление оружия массового поражения).

Речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии, относящихся к потенциальным биологическим поражающим агентам, цитирует представителя Следкома ТАСС.

В апреле заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщал, что в ходе спецоперации были получены доказательства производства в биолабораториях на Украине компонентов биологического оружия. Как отметил политик, по всему миру ведется непрозрачно и в нарушение конвенции о запрете биологического оружия ведется работа сети биолабораторий НАТО.

До того российское Минобороны отмечало факты активности Пентагона на базе украинских биолабораторий: расширение военно-биологических программ НАТО стало серьезной угрозой режиму нераспространения биологического оружия в мире.