Финляндия не поверила в версию о перенацеливании Россией дронов ВСУ

Президент Финляндии Александр Стубб скептически воспринял версию британских журналистов о том, что российские военные перенаправляют украинские летательные беспилотники в сторону балтийских стран.

Соответствующим предположением поделилась The Telegraph. В газете предположили, что ВС России применяют "технологию ослепления", чтобы перенаправлять украинские дроны в сторону стран НАТО. Для этого, считает издание, на GPS-приемники беспилотника воздействуют мощным шумом, отключающим аппарат от спутниковых сигналов.

Однако Стубб призвал не доверять слепо каждой публикации, а версию британцев назвал неубедительной. Кроме того, подчеркнул финский лидер, "президент и главнокомандующий больше прислушиваются к силам обороны, ВВС и разведке, а не к The Telegraph" (цитаты по "Коммерсанту").

Ранее едкий комментарий в адрес западных средств массовой информации и их богатой фантазии отпустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Повод дала публикация со ссылкой на некую "европейскую разведку". Официальный представитель Кремля иронично заявил: "У меня к вам один вопрос: кто такой "европейская разведка"? Мне не известно о существовании такой. Я, к сожалению, не знаю, кто это".