Известный артист раскрыл жуткую вещь, которую ему сообщила онкобольная Лерчек: от ее признания волосы дыбом

Валерия Чекалина, более известная как блогер Лерчек, борется с раком желудка. Многодетная мама узнала шокирующий диагноз после рождения четвертого ребенка. Болезнь уже распространилась по всему организму и перешла в четвертую стадию, но Валерия надеется побороть рак.

Вот только многие пользователи Сети не верят в тяжелый диагноз блогерши. Их удивляет, как Лерчек умудряется между курсами химиотерапии участвовать в фотосессиях, запускать новый бизнес, совершать длительные прогулки с детьми и даже якобы заниматься спортом.

Однако известный певец Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) склонен верить Валерии. "Она мне рассказала, что люди ей желают смерти. У нее четвертая стадия рака, а весь Интернет обвиняет ее в том, что она притворяется. Такое сейчас время. Люди ненавидят людей, вот и все. И соцсети это провоцируют", - высказал мнение артист для журнала "МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать".

А недавно Лерчек даже продемонстрировала медицинские документы, чтобы доказать, что ее болезнь реальна. Однако у шоумена Отара Кушанашвили все равно есть сомнения. Он не по наслышке знает, что такое рак. Около двух лет назад журналист столкнулся с онкологией, врачи буквально вытащили его с того света. Его удивляет, что Чекалина не благодарит медиков и даже имена их нигде не фигурируют, хотя она очень подробно рассказывает о борьбе с недугом.

Шоумен не исключает, что Чекалина действительно борется с болезнью, однако стадия не такая серьезная, как ее представляют общественности.

