На северо-западе Москвы построят современные школы и детские сады

На северо-западе Москвы будет реализован проект комплексного развития территорий. Здесь построят новые жилые дома, школы, детские сады, рассказал на портале мос.ру мэр Сергей Собянин.

Это участок площадью 117 гектаров в районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино. Сейчас там расположены устаревшие производственные, складские, коммунальные объекты. Утвержденный проект планировки предусматривает строительство свыше полутора миллионов квадратных метров недвижимости. Также продлят улицы Тушинскую, Долгова и Мещерякова, обновят Западный мост через Сходненский канал и построят путепровод перед подходом к нему.

Благодаря реализации нового проекта в новое жилье смогут переехать свыше 15 тысяч человек и будет создано более 18 тысяч рабочих мест.