Недружественные страны Запада переворачивают с ног на голову все заявления и действия Москвы. На это указал в среду, 27 мая, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как отметил Рябков, западные политики исказили даже предупреждение России о целесообразности эвакуации мирного населения и иностранных дипломатов из Киева.

МИД России призывал коллег из других государств "проявить ответственность", однако западники пытаются представить это предупреждение как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы. По словам российского дипломата, "это обнажает извращенное нутро деятелей, которым мы противостоим" (цитаты по ТАСС).

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев саркастично высказался об отказе Евросоюза эвакуировать своих дипломатов из Киева, невзирая на предостережения Москвы. Политик отметил, что таким способом Брюссель решил сократить свой дипкорпус.

В Киеве тем временем утверждают, будто украинская и американская разведки в состоянии распознать подготовку российских бойцов к нанесению массированных ударов за неделю. Спикер Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат заявил, что это процедура небыстрая и занимает "часы, если не дни", а потому не может пройти незамеченной.