Россия анонсировала испытания ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью "Амур"

Начало летных испытаний ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью "Амур" запланировано на 2031 год. Это следует из данных госкорпорации "Роскосмос", представленных на Международном форуме по безопасности в Московской области.

Менее чем за два месяца до этого в "Роскосмосе" рассказали, что демонстратор первой многоразовой ступени ракеты "Амур-СПГ" планируется представить в течение полутора-двух лет, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал про успешные испытания новой российской ракеты-носителя "Союз-5". Она заменит "Союз-2", который вдвое уступает новинке по грузоподъемности. В перспективе пятые "Союзы" будут доставлять на околоземную орбиту спутники, грузы и космонавтов уже на Российскую орбитальную станцию.

В США отмечали, что Россия решила кардинально изменить свою стратегию освоения космоса, чтобы сократить зависимость от иностранных партнеров в этой области. Эксперты подчеркивали, что это должно стать серьезным предупреждением для американской стороны, которая даже не осознает масштабов начавшегося соперничества, но уже отстает в нем.