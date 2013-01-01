МИД: Москва официально передала Еревану данные о последствиях вступления в ЕС

Россия приостановит или денонсирует в одностороннем порядке соглашение о сотрудничестве с Арменией в случае вступления этой страны в ЕС. Соглашение от 2 декабря 2013 года касается сферы поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов. О последствиях проводимой правительством Пашиняна политики предупредила Ереван официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова уточнила, что посольство России официально передало письмо российского министра энергетики Сергея Цивилева в адрес армянского Министерства территориального управления. Правительство Армении проинформировано о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона предпримет соответствующие шаги. Ранее в МИД Армении заявили, что письменного предупреждения от России не получали.

Упрашивать Армению остаться в ЕАЭС никто не будет, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул: абсолютным приоритетом для России остается интеграция внутри объединения, которой не должны вредить действия отдельных стран. Ереван же уже законодательно ориентирован на евроинтеграцию, передает РИА Новости.