Меган Маркл нашла способ из Калифорнии напакостить Камилле Паркер-Боулз

Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в попытке перехватить внимание во время последнего официального визита Карла III и Камиллы Паркер-Боулз. Пока королева пыталась показать, как она трудится на благо Великобритании, герцогиня Сассекская одним постом в блоге затмила ее.

Меган опубликовала романтические фотографии в честь годовщины свадьбы с Гарри. Вроде бы ничего страшного. Но в тот же день Камилла Паркер-Боулз и Карл III прибыли с визитом в Северную Ирландию.

"Дворец раздражен, потому что этот сценарий повторяется снова и снова. Каждый раз, когда происходит важное королевское мероприятие с участием короля или королевы, от Гарри и Меган появляется что-то, что вновь переключает внимание СМИ на них. Внутри королевской семьи это все чаще воспринимают как желание напакостить", — сообщил один из приближенных монарха.

Критика Маркл последовала за целой серией случаев, которые, отвлекали внимание от ключевых моментов для старших членов королевской семьи. Для того, чтобы попасть на первые полосы газет американке теперь даже не нужно выходить из дома.

"Время публикации фотографий к их восьмой годовщине свадьбы во время тура Камиллы по Северной Ирландии сразу вызвало вопросы. Люди, работающие с Карлом III, считают, что королевские визиты должны быть посвящены самим общественным мероприятиям, а не конкурирующим заголовкам из Калифорнии", — отметил инсайдер RadarOnline.