Стриженов оставил жену и ушел со сцены из-за Толкалиной

Александр и Екатерина Стриженовы вместе более 38 лет. Со стороны их союз кажется счастливым и гармоничным, однако, по словам шоумена, они ругаются каждый день и обладают диаметрально противоположными характерами.

Однако пару спасает юмор. Например, Екатерина и Александр вели гала-концерт XIII Забайкальского международного кинофестиваля и постоянно шутили. Когда Стриженов попытался уйти со сцены, супруга спросила его: "Ты куда? Скажут, что бросил жену и ушел со сцены". На что Стриженов ответил: "Ну ради Любови же", объявил номер Любови Толкалиной и действительно покинул сцену.

Стриженов не знает секрета счастливого брака. По словам шоумена, он живет с актрисой. "В течение дня это может быть восемь абсолютно диаметрально противоположных женщин. Это ненормальная с точки зрения психиатрии ситуация. Это вулкан", - сообщил Александр.

Он отметил, что ему "очень интересно, не скучно". "Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу, мы абсолютно диаметрально противоположные люди, и поэтому вместе всю жизнь", - заявил Стриженов.

При этом, сообщил он, они с Екатериной каждый день ссорятся, передает Teleprogramma.org.

