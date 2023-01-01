На территории Австралии может появиться ядерное оружие, поскольку государство вступило в военный альянс с Великобританией и Соединенными Штатами (AUKUS). Об этом предупредил в среду, 27 мая, секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

Как отметил политик, Япония и Республика Корея уже готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Ядерное оружие может оказаться и в Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS.

Шойгу подчеркнул, что США наращивают возможности своих военных сил, размещенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), одновременно поднимая потенциал региональных союзников в рамках военно-политических альянсов, сообщает РИА Новости.

В 2023 году австралийский министр обороны Ричард Марлз уверял, что на территории государства никогда не будет размещено ядерное оружие — страна обещала не отступать от своей приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Однако российские власти подчеркивали, что Соединенные Штаты ради сохранения мнимой гегемонии бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам России и Китая. Об этом, в частности, говорит формирование альянса AUKUS.