Лондон неожиданно обвинил Зеленского в авторитаризме

Владимир Зеленский оказался очень обидчивым. Более того, украинский лидер не приемлет в своем окружении людей с сильной волей, поэтому он сформировал вокруг себя "культ лояльности", пишет британское издание The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, стиль руководства государством Зеленского становится все более авторитарным. Украинский лидер становится все более отстраненным и правит страной согласно византийскому стилю.

Источники отмечают, что настроение у Зеленского лихорадочное, как в предвыборной кампании. Однако возможности сбросить напряжение в виде выборов у него нет.