Ударив ракетным комплексом "Орешник" по территории Украины, президент России Владимир Путин послал ясный сигнал НАТО и государствам Европы. Так воспринял российский удар возмездия бригадный генерал, бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей.

Польский генерал рассматривает испытания "Орешника" на Украине как предостережение. Путин говорит Европе и Североатлантическому альянсу, что у России есть почти совершенное оружие, которое достанет неприятеля, приводит слова Козея РИА Новости. Генерал отметил, что ни Украина, ни страны Европы не имеют вооружения, которое может противостоять этому ракетному комплексу.

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр ранее признал ошибочными заявления западных политиков о том, что Россия, якобы, планирует атаковать Европу после окончания конфликта на Украине. В то же время он отметил, что Лондон в случае потенциального конфликта с Москвой не сможет обойтись без помощи Вашингтона.