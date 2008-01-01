Нелепое катание сына Плющенко на выступлении Билана наконец объяснили: дело не в таланте Гном Гномыча

Сын Евгения Плющенко недавно повторил легендарное выступление олимпийского чемпиона на "Евровидении". Гном Гномыч, как Сашу Плющенко зовут родители и поклонники, вышел на крошечный лед в дуэте с Димой Биланом.

13-летний фигурист выступал на искусственном покрытии, пока Дима Билан пел хит 2008 года. Саша исполнял сложные элементы, но не все у него получилось без помарок. Когда видео с Гном Гномычем и Биланом опубликовали в Сети, на юного фигуриста обрушился шквал критики.

Плющенко-младшего назвали "деревянными". Поклонники фигурного катания обвинили Сашу в полном отсутствии пластики и посоветовали ему заняться другим видом спорта. Юношу едкие комментарии задели. Чтобы доказать, что он отлично катается, Гном Гномыч опубликовал видео с тренировки на катке. Но хейтеров это только раззадорило.

Пришлось команде Плющенко выступить с разъяснениями провального выступления Саши. Оказывается, все дело в качестве катка, на котором Гном Гномычу пришлось кружиться перед Биланом.

"Синтетический лед бывает абсолютно разный. Проблема здесь не в фигуристе, а в материале который используют. У таких материалов сильное сопротивление, короткое скольжение, ноги устают в разы быстрее. Поэтому даже опытный спортсмен начинает двигаться осторожнее и скованнее. Спортсмен точно ни в чем не виноват, проблема в некачественном продукте", — сообщается на странице Плющенко.

Остановить критику юного спортсмена не удалось. До сих пор в блоге Гном Гномыча люди оставляют едкие комментарии, стараясь задеть и 13-летнего фигуриста, и его родителей.

Информация о качестве искусственного льда должна была в корне поменять отношение к провалу Саши. Но комментарии свидетельствуют об обратном. "Тут гибкости и легкости не было вообще"; "Не смешите, лед здесь ни при чем"; "Расскажите это его папе, который ставил номер"; "Зачем оправдываться? Лучше вообще не комментировать", — пишут пользователи Сети.