Предложение России вывезти высокообогащенный уран из Ирана остается в силе

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что предложение вывезти высокообогащенный уран из Ирана остается в действии, но Москва эту идею не навязывает.

Как напомнил дипломат, об этом предложении неоднократно говорил Владимир Путин.

По словам Рябкова, Россия оставляет предложение "на столе" и не отзывает его. Но при этом никому ничего не навязывает.

Ранее СМИ сообщили, что Иран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории. Тегеран согласен на этот шаг при условии, что уран будет передан Китаю.