В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца четверга. В регионе бушует шквалистый ветер с порывами до 21 метра в секунду. Повалены более 30-ти деревьев. Повреждены десятки припаркованных автомобилей.

Из-за обрывов линий электропередачи несколько районов города и области остались без энерго- и водоснабжения. Повреждены светофоры и рекламные конструкции. О пострадавших в результате разгула стихии пока не сообщается.

А в столичный регион пришли ливни с грозами. На юге Подмосковья даже выпал крупный град, в результате на дорогах и тротуарах образовался небольшой снежный покров.