Это корреспондент CNN Ник Уолш. В России против него возбуждено уголовное дело. Уолш обьявлен в розыск за незаконное пересечение российской границы в Курской области. Он очень сочувствует киевскому режиму и очень любит в своих репортажах героизировать боевиков Зеленского.

Представители телеканала отказались ехать в Старобельск, чтобы показать всему миру последствия террористической атаки ВСУ на педагогический колледж. Сослались на отпуск. В нашем МИДе выяснили, чем на самом деле были так заняты репортеры CNN. Ник Уолш накануне снимал сюжет об эффективности украинских дронов, рапортовал, что эти беспилотники уже атаковали Ставрополье, и радовался, что ближайшей ночью 200 БПЛА ударят по российским городам.

"Именно эта вскользь упомянутая деталь о Ставрополе позволяет предположить, что Ник Уолш, возможно, находился в подразделении боевиков ВСУ ровно в тот момент, когда там координировали спланированную атаку по колледжу в Старобельске. Потому что, действительно, киевские дроны нанесли удары по Ставрополю за день до атаки на Старобельск. Есть высокая вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку к этому страшному теракту. ВСУ нанимают CNN, чтобы запечатлеть работу своих убийц с беспилотниками", - сказала представитель МИД России Мария Захарова.

На фоне наших ответных ударов по Киеву представители террористического режима вновь стали давить на жалость международного сообщества на полях ООН. Украина требовала осудить Россию. США проигнорировали нытье киевского постпреда. Ранее от осуждения таких ударов воздержался госсекретарь Марко Рубио. Позиция России более чем убедительна.

"Запад может бесконечно говорить о правах детей, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политическом мировоззрении дети давно разделены на удобных и неудобных жертв. Когда дети погибают из-за преднамеренных действий киевского режима, трагедия исчезает за оговорками и сомнениями. Это моральный провал и полный позор", - отметил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.

Даже после организованной нашим МИДом поездки в Старобельск большинство западных СМИ так и не рассказали о теракте, унесшем 21 жизнь. Гораздо охотнее европейская пресса обсуждает "Орешник" и возможность применения Россией тактического ядерного оружия. Приглашенные эксперты говорят: нужно договариваться с Москвой.

Бывший вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль раскритиковал Ангелу Меркель за отказ выступать в качестве посредника на переговорах и предложил свою кандидатуру: "Европейцы являются чемпионами мира по умению выводить себя из игры, по уклонению от переговоров. Мы годами ныли о том, что американцы ведут переговоры без нас. Теперь американцы начинают дистанцироваться от украинского конфликта. Путин нам говорит: окей, пришлите кого-нибудь. Мы не знаем, серьезно это или нет, но европейцы должны попытаться войти в эту дверь".

К диалогу с Москвой активно начал призывать и президент Финляндии. А вот совсем неожиданное: Александр Стубб практически назвал чушью заявления прибалтийских властей о том, что наши дроноводы намеренно перенаправляют украинские беспилотники в сторону территорий стран НАТО. Эту русофобскую версию активно продвигает и британская Telegraph.

"Президент и главнокомандующий больше прислушивается к силам обороны, ВВС и разведке, чем к газете Telegraph. И исходя из этого, я не считаю правдоподобной мысль о том, что Россия в настоящее время намеренно направляет беспилотники в сторону Финляндии", - указал Сиубб.

Изменить подход ЕС к конфликту на Украине и возглавить переговоры по урегулированию потребовал новый премьер Болгарии Румен Радев: "Лично меня беспокоит стремление к достижению победы над крупнейшей ядерной державой без возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию. Это серьезный риск".

Болгария намерена отказаться от военной и финансовой помощи режиму. В Киев прибыла инспекция МВФ для пересмотра программы кредитования. Учитывая, что ряд требований так и не выполнен, Украина рискует остаться без очередного транша. С секретной мольбой о помощи Зеленский обратился к Дональду Трампу. Передал ему срочное письмо о критической нехватке средств ПВО.