Зеленский послал срочное письмо Трампу и Конгрессу США с жалобой на дефицит ракет

Владимир Зеленский просит о поставках ракет PAC-3 к системам Patriot. Срочная жалоба украинского лидера поступила американскому лидеру Дональду Трампу и в Конгресс США.

Как сказано в письме главы киевского режима, когда речь идет о защите от баллистических ракет, Украина полагается почти исключительно на Соединенные Штаты. Нынешние темпы поставок уже не соответствуют реальности угрозы, с которой сталкивается Киев, утверждает Зеленский.

Украинский лидер просит помощи Вашингтона в защите воздушного пространства Украины от российских ракет, передает "Страна.ua". Письмо Зеленского передала в Конгресс украинский посол Стефанишина. В то же время госсекретарь Рубио, комментируя накануне угрозы Москвы усилить удары по Киеву, не сказал ни слова о поставках Украине ракет к системам ПВО.