Серов и Кушанашвили сцепились на публике: "Врет он! Он "гонщик" и матершинник!"

Отар Кушанашвили разнес артистов-пенсионеров, которые продолжают выходить на сцену, хотя уже еле стоят на ногах. Особенно от Отара досталось Александру Серову и Алексею Глызину. Журналист призвал исполнителей завершить карьеру и больше не позориться.

На нападки телеведущего тут же отреагировал Серов. Певец согласился с журналистом, что некоторым артистам действительно уже пора на пенсию. Но с другой стороны он отметил, что если есть силы выходить на сцену, то нужно продолжать дарить публике радость.

"Наверное, он прав. Все непредсказуемо. Если ты в состоянии и есть зритель, надо выходить. А если зрителя нет, то зачем выходить?" — заметил Серов.

Однако при этом исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" в шоке от обвинений Кушанашвили в том, что он ведет себя на сцене неподобающе. Отара сообщил, что 75-летний певец "чешет гениталии и харкается". Серов в ответ на это заявил, что Кушанашвили, мягко говоря, выдумывает.

"А что он меня видел на сцене? Врет он! Я его не видел лет пятнадцать. Что, я не знаю, кто такой Отар? Он "гонщик" и матершинник! Никто себя не навязывает. Есть сольные концерты, есть корпоративы. Сольные, конечно, уже тяжеловато, но пока еще что-то движется", — высказался Александр Серов в беседе с "Телепрограммой".