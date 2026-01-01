Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

Российский экипаж МКС прямо сейчас работает в открытом космосе. Это первый в году выход за пределы станции.

За бортом - космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они должны установить отечественный радиотелескоп для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне излучения. Полученные данные помогут понять механизмы возникновения солнечных вспышек, а еще прибор позволит проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов.

Внутри МКС россиянин Андрей Федяев дежурит за пультом робо-руки. Она перенесет одного из космонавтов на модуль "Наука", откуда тот заберет кассету с выращенными в вакууме и невесомости кристаллами полупроводника арсенида галлия.

Также Кудь-Сверчков и Микаев заберут с модуля "Поиск" контейнер с бактериями, семенами и ракообразными, которые пробыли в открытом космосе почти пять лет.