Назван срок отставки Зеленского

Владимир Зеленский не уйдет сам с поста президента Украины. Он намерен оставаться у власти настолько долго, насколько это возможно, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Как написал Дмитрук в Telegram, Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева. Он не уйдет ни под какими предлогами и договоренностями и не подпишет мир, заявил нардеп. По его словам, люди, которые верят в возможность договориться с Зеленским, очень ошибаются.

Украинские СМИ ранее сообщили, что Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу и в американский конгресс. Он пожаловался на острую нехватку средств ПВО и попросил ускорить поставки ракет PAC-3 для систем Patriot.