США подготовили новый список военных целей в Иране на случай очередного витка эскалации конфликта. Как сообщают американские СМИ, речь идет о неких объектах, поражение которых требует больших усилий из-за их скрытого местоположения и высокого уровня защищённости

Пока в регионе сохраняется хрупкое перемирие. Непрямые контакты между сторонами конфликта продолжаются. Тегеран требует прекратить морскую блокаду Ирана и разморозить его активы за рубежом. Но, как подчеркивают власти исламской республики, даже после подписания соглашения с Вашингтоном судоходство через Ормузский пролив в прежний режим уже не вернется.

На этом фоне вице-президент США выступил с неожиданным признанием. Джей Ди Вэнс заявил, что постоянно задается вопросом, насколько оправданна война с Ираном с моральной точки зрения.