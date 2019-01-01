Екатерина Климова воссоединилась с Гелой Месхи

Екатерина Климова рассталась со своим третьим мужем Гелой Месхи в 2019 году. От этих отношений у актрисы остались дочь Белла. Супруги не устраивали публичных разборок и даже не сразу сообщили о разводе. Когда Екатерине стали задавать вопросы о причинах разрыва, она честно призналась, что больше времени проводила на съемочной площадке, а не с семьей.

Сейчас дочери Климовой и Месхи 10 лет. Белла, как и ее брат, учится в престижной Ломоносовской школе. В этом году девочка окончила четвертый класс. Звезда сериала "По законам военного времени" похвасталась, что из начальной школы ее наследница выпустилась хорошисткой.

Накануне в школе Беллы прошел последний звонок. На праздник к дочери Климова пришла вместе с бывшим мужем. Они втроем вышли на красную дорожку и выглядели как счастливая семья.

Екатерина сообщила, что Белла восстанавливается после серьезной травмы ноги. "Хромаем, потому что сняли гипс. Был перелом, но уже всё хорошо", — пояснила Климова.

В какой-то момент актриса так растрогалась, что расплакалась. "Прощаясь с нашей любимой начальной школой, невозможно было сдержать слез", — призналась Екатерина.

Напомним, Климова воспитывает четверых детей. 24-летнюю Елизавету она родила от ювелира Ильи Хорошилова, а сыновей Матвея и Корнея, которым уже 19 и 17 лет, от актера Игоря Петренко.