Путин прилетел в Казахстан - самолет президента сел в аэропорту Астаны

Самолет Владимира Путина вечером 27 мая сел в аэропорту Астаны, передает РИА Новости.

Госвизит продлится три дня. Причем это уже второй за этот президентский срок. Хотя протокольная практика допускает лишь один.

Как отметили в Кремле, исключение сделано по просьбе Астаны и подчеркивает беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений.

Встречать гостя в аэропорту будет лично президент Касым-Жомарт Токаев. Повестка включает общение лидеров в официальном и неофициальном формате - и мероприятия в рамках ЕАЭС. Ключевые вопросы: увеличение транзита российской нефти через Казахстан и выделение экспортного кредита на строительство первой АЭС в республике.

В преддверие визита Владимир Путин написал статью "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии" - ее опубликовала газета "Казахстанская правда". Президент отметил, что наши страны связывает дружба, общая история и взаимовыгодное сотрудничество в экономике, энергетике, атомной сфере и космонавтике.