Пашинян пообещал разбогатеть и платить за российский газ

Премьер-министр Армении считает нелогичными угрозы России о пересмотре соглашений по беспошлинным поставкам газа. Никол Пашинян убежден, что Армения разбогатеет настолько, что цены на газ не будут казаться ей высокими.

По словам Пашиняна, на угрозы высокими ценами у Еревана есть ответ. Армения станет "перекрестком мира", у нее будет намного больше денег, и ничего не будет казаться дорогим, передает Minval Politika.

МИД России ранее предупредил власти Армении о возможности приостановки или односторонней денонсации соглашения по газу, нефти и алмазам. Москва пойдет на этот шаг, если Ереван продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом.