Песков рассказал об удушении армянских производителей

Рынок беспощаден. Армянских производителей товаров в Европе не ждут, убежден Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России прокомментировал планы Еревана по вступлению в Евросоюз.

Ожидаемы ли на европейских рынках сельскохозяйственные товары Армении? – задал риторический вопрос представитель Кремля. Песков дал однозначный ответ – их в Европе не ждут, так же, как и армянские минеральные воды, поставщиков которых сразу задушит Evian. А бельгийские огранщики бриллиантов обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что высокие темпы развития Армении обеспечены благодаря Евроазиатскому экономическому сообществу. Ереван в лице стран Союза имеет рынок для своих товаров, приводит слова Пескова РИА Новости.