Цискаридзе поставил крест на оскандалившейся Волочковой: "Невозможно выбраться"

Анастасия Волочкова уже давно стала завсегдатаем скандальной светской хроники. Ссоры артистки с мамой и дочерью, ее пьяные выходки и очередных любовников обсуждают с большим интересом, чем постановки. Хотя Волочкова еще не завершила карьеру и регулярно выступает на сцене.

Народный артист России Николай Цискаридзе считает трагедией произошедшее с экс-примой Большого театра. Анастасия столкнулась с чередой неприятностей, которые и привели к тому состоянию, в котором она сейчас находится.

"Понимаете, все, что касается Насти, – это очень большая трагедия, с моей точки зрения. Начинала она, как одна из самых лучших, ярких и выдающихся балерин своего поколения. В дальнейшем очень плохие обстоятельства, человеческие поступки привели к достаточно сложному результату", – выразил мнение Цискаридзе.

По словам Николая, Анастасия попала в "болото, из которого невозможно выбраться". Артист старается не следить за скандалами, которые ежедневного разгораются вокруг его коллеги. "Я ее очень люблю, люблю ту, с которой познакомился, и очень нежно к ней отношусь", – подчеркнул Николай Цискаридзе.

Напомним, что недавно Волочкова перенесла операцию на колене. Артистке заменили сустав. По слухам, с лечением балерине помог ее давний друг Николай Басков. Во время реабилитации Волочкову поддержала Алла Пугачева. При этом родные мать и дочь даже не позвони звезде, пока она была в больнице.