В Кремле заявили о готовности к переговорам с Европой

Россия открыта для переговоров со странами Европы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что открыт для контактов с европейскими лидерами и президент России Владимир Путин. А вот европейцы только сейчас начали созревать, сказал Песков.

Как сообщалось ранее, Евросоюз пытается выбрать кандидата на роль переговорщика с Россией. В числе обсуждаемых фигур назывались Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги. Однако пока страны ЕС неспособны договориться о единой кандидатуре, передает ТАСС.