Ливни с грозами обрушились на столичный регион, в Челябинске - штормовое предупреждение

Обычно пылевые бури характерны для Средней Азии. А это - суровый уральский Челябинск. В городе до обеда светило солнце и было под тридцать градусов жары. Потом небо мгновенно потемнело, и налетел почти что ураган.

Ветер поднялся такой силы, что не только ломал деревья на центральной площади города, но и разворачивал многотонные башенные краны. Из-за пыли видимость снизилась до ста метров. Местами - и того меньше. На дороге автомобилей не видно - только сверкают стоп-сигналы едущих впереди. Подгоняемый ветром, по своим неведомым делам отправился контейнер с мусором. Сорванный с крыши рубероид чуть было не убил пенсионерку.

После бури - снова солнце. Горожане оценивают ущерб и делятся впечатлениями.

Синоптики и сотрудники МЧС предупреждают: на подходе сильный дождь и град: "Не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если ливень застал вас в личном транспорте - не пытайтесь преодолеть подтопленные участки".

Циклон, который несет ураганный ветер, смещается далее на север, на его пути - Екатеринбург.

Вот прохожие пытаются поднять металлическую изгородь, чтобы проверить - нет ли под ней людей. Забор, отделяющий дорогу от стройки, упал прямо на тротуар. Астрахань от Урала в полутора тысячах километрах, но там беды аналогичные. Лишь по счастливой случайности в автобусе никто из пассажиров не пострадал. Конструкция автомобиля выдержала удар дерева.

Непогода - и на черноморском побережье. В селе Архипо-Осиповка рядом с Геленджиком ввели режим локальной чрезвычайной ситуации. Протекающая через город река Тешебс хоть и небольшая, но после сильного дождя вышла из берегов и затопила улицы. Транспорт в местах подтоплений двигается не быстрее пешеходов.

В Москву после тридцатиградусной жары пришло похолодание, да такое, что обычный майский дождь сменился градом. Доставил автомобилистам немало нервных минут.