В богослужениях по случаю Курбан-байрама по всей России приняли участие сотни тысяч людей

Второй год подряд главным местом празднования в Крыму становится соборная мечеть. Разрешение на ее строительство крымские татары получили после возвращения региона в состав России. Отметить праздник в новой достопримечательности Крыма приезжают и мусульмане из других регионов.

"Я - путник, я приехал из Казани, Республика Татарстан. Хвала Всевышнему, что я попал в это место в первый раз, в такую прекрасную мечеть. У меня здесь есть братья, друзья. И я думаю, что буду с ними", - говорит Хаким Галиев.

После молитвы детям раздают сладкие подарки. А взрослые спешат навестить родственников.

Курбан-байрам – в том числе праздник единства. А соборная мечеть Крыма - один из главных символов межнационального согласия. Деньги на ее возведение жертвовали меценаты со всей России, на стройке были рабочие из всех регионов, даже материалы везли из Петербурга, Уфы, Самары и других мест. Можно сказать, строили всей страной, а теперь мусульмане региона приглашают присоединиться к их главному празднику местных жителей и гостей полуострова вне зависимости от национальности и веры.

Курбан-байрам - один из двух главных праздников в исламе. Его отмечают после завершения хаджа – паломничества в Мекку, путь, который должен пройти каждый мусульманин. В этом году его совершили 25 тысяч россиян. Леман Абдураманов уже дважды посещал святое место, а в этом году отмечает Курбан-байрам с семьей. Двери его дома открыты для всех соседей. На столе - кофе, крымские фрукты, ягоды, сладости. И, конечно, мясо.

История праздника восходит к пророку Ибрагиму, который должен был принести Богу в жертву своего сына, но в последний момент Аллах заменил его бараном. С тех пор праздник символизирует преданность Богу, милосердие и заботу о ближних.

"Обязательно вспоминают о нуждающихся, о сиротах, о больных - и им руку помощи протягивают. Это единство, это сближение. Ждем гостей, накрываем стол, постоянно приходят люди, читаем молитву, поздравляем друг друга вне зависимости от нации, от вероисповедания. Это общий праздник, поэтому мы все в мире и согласии живем в нашей любимой стране – России", - отметил Леман Абдураманов, главный имам Черноморского района.

Праздничные молитвы по всей стране. Сотни мусульман собрались и в Центре мировых религий в московской Коммунарке.

"Сегодня мы празднуем второй по значимости мусульманский праздник Курбан-байрам - он отмечается широко во всех уголках земного шара. Этот праздник призывает нас очищать сердца, укреплять братство, проявлять милосердие и заботу о нуждающихся", - сказал Альбир Крганов, муфтий Духовного собрания мусульман России.

Праздник широко отмечают на Северном Кавказе в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии. В Чеченской республике на благотворительность выделили почти 100 миллионов рублей. В Уфе верующие пришли в мечеть "Ляля-Тюльпан" – святыня, символизирующая весну и расцвет. В Татарстане главный намаз прошел в мечети Аль-Марджани. Ее построили еще в 18 веке по распоряжению Екатерины Великой.

Во многих регионах в честь праздника объявлен дополнительный выходной, чтобы мусульмане по традиции успели навестить и поздравить всех родственников.