Трамп разочаровался в переговорах с Ираном

Вашингтон на данный момент не удовлетворен ходом переговоров с Тегераном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании министров в Белом доме.

По словам Трампа, Иран очень хочет заключить сделку. Но пока Тегеран к этому не пришел, и США этим не удовлетворены. Хозяин Белого дома допустил возобновление военных действий против Ирана в случае провала переговоров. Придется просто довести дело до конца, подчеркнул Трамп.

Как сообщалось ранее, Иран поставил США ультиматум. Тегеран не намерен продолжать переговоры по урегулированию конфликта, пока Вашингтон не разблокирует замороженные активы.