Сын объяснил, почему телефон Ирины Усольцевой все еще работает

Семья Усольцевых ушла в поход 28 сентября прошлого года и не вернулась. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились к горе Буратинка, и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

При этом знакомые семьи замечают все больше странностей. То сыну Ирины поступил звонок из-за границы, то кто-то расчистил снег у дома Усольцевых, то Сергей внезапно погасил долг перед налоговой, хотя уже числился пропавшим. Теперь выяснилось, что телефонный номер Ирины должны были передать другому человеку из-за того, что им почти год не пользовались, но этого не произошло.

Данил Баталов, сын Усольцевой, объяснил, почему номер все еще значится за Ириной. Юноша до сих пор оплачивает телефон матери. Поэтому его не заблокировали, несмотря но то, что это должно было произойти через 90 дней с момента последней активности.

"Я до сих пор плачу за мамин телефон, поэтому он действующий. И буду платить. Не хочу, чтобы её номер передали другому человеку", — признался Даниил в беседе с "АиФ".

Также Баталов рассказал, что лично будет принимать участие в поисках, когда в Красноярском крае сойдет снег. Сейчас Даниил готовит себя к тому, что вероятно ему придется увидеть родных мертвыми.