Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на четверг, 28 мая, 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжает спецоперацию, несмотря на атаки украинских беспилотников, — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими налетами.

При этом после чудовищного преступления украинских националистов против мирного населения в Старобельске председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупредил: подобные атаки могут "привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого".