Новые примеры героизма российских бойцов в ходе СВО. Рядовой Александр Дерда вместе со своей группой во время штурма вражеского опорного пункта скрытно подобрался к нему и забросил гранаты. После взрывов наши бойцы захватили форпост без потерь среди личного состава. Противник утратил важную оборонительную позицию.

Гвардии сержант Алексей Семёнов вместе со своей штурмовой группой, продвигаясь вглубь обороны противника, подвергся минометному обстрелу и налёту ударных дронов. Рискуя жизнью, наши военные преодолели нужное расстояние и ворвались на вражеские позиции. Благодаря грамотным действиям Алексея российские бойцы закрепились на захваченных рубежах и обеспечили дальнейшее продвижение войск.