Самолет Путина сопроводили истребители ВО Казахстана

Истребители сопровождали самолет президента России. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Астану.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, борт российского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны Республики. Они следовали за самолетом Путина с момента пересечения казахстанской государственной границы до посадки в аэропорту Астаны.

Президент России Владимир Путин посещает Республику Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В планах – переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза и Евразийском экономическом форуме, которые пройдут в Астане.