Мучала маленького сына, мстила Ольге Орловой и умерла в 41 год: страшная судьба звезды 90-х Натальи Лагоды

Наталья Лагода скончался 29 мая 2015 года. Певицы нет в живых уже 11 лет, но ее гибель все еще не дает покоя поклонникам, люди не верят, что красивая и талантливая женщина могла умереть в 41 год от пневмонии.

Будущая звезда появилась на свет в марте 1974 года в маленьком украинском городке Черкассы. Родители Наташи не могли похвастаться хорошим достатком, и девочка с детства мечтала выбиться в люди, хотя поначалу ее жизнь складывалась самым обычным образом.

Окончив школу, Лагода поступила в училище, где освоила ремесло швеи-вязальщицы. В 18 лет встретила первого супруга Эдуарда, а уже через год родила от него сына Диму. Брак продержался совсем недолго – красавица-брюнетка грезила лучшей жизнью, которую ей не мог предложить простой работник завода. И в конце 1994 года девушка отправилась покорять столицу.

В поисках несложного заработка Наталья устроилась танцовщицей в модный на тот момент стриптиз-клуб Dolls. Стройная фигура и выразительные черты лица быстро сделали ее популярной среди гостей. Кто бы мог подумать, что один из клиентов станет ее следующим мужем, правда, неофициальным. В очаровательную танцовщицу влюбился уже известный в Москве богатый бизнесмен и продюсер Александр Карманов.

Как расскажет Лагода позже, мужчина оставлял ей внушительные суммы просто за то, чтобы она побыла рядом и поговорила с ним. Вскоре девушка оставила сомнительную работу и переехала к возлюбленному. А тот, видя, что пассия обладает эффектными данными, решил сделать из нее звезду. В 1998 году Карманов профинансировал запись и пиар песни "Маленький Будда", которая мгновенно прославила Наталью. Публика ждала от новоиспеченной артистки следующих хитов, и она выпустила целый альбом. А потом еще и украсила обложку журнала Playboy.

Известность и большие деньги вскружили голову Лагоде. Поговаривали, что в тот период она стала баловаться алкоголем и запрещенными веществами, хотя Александр пытался отучить ее от дурных привычек. Возможно, это и внесло раскол в семью, которая окончательно развалилась в 2001 году. Тогда бизнесмен нашел себе новую даму сердца. Это была участница девичьего коллектива "Блестящие" Ольга Орлова.

Наталья утверждала, что все произошло очень грязно: роман развивался за ее спиной, и новая пассия Карманова лично сообщила ей, что ждет от него ребенка. Но сама Орлова отрицала эту версию. По словам "блестящей", она забеременела от мужчины, с которым на тот момент уже год жила в одной квартире, а с "соперницей" ни разу даже не разговаривала. Кроме того, предприниматель сделал Ольгу своей законной супругой, а Наталье подарил квартиру в Москве в качестве утешения.

Тем не менее Лагода никак не могла смириться с разрывом. Экс-солистка "Блестящих" рассказывала, что Наталья даже пыталась мстить ей, распуская слухи.

"Она говорила в прессе гадости. После того, как на свет появился наш сын Артем, она ходила с куклой в стриптиз-клубе и говорила, что она родила от Саши, а не я", – заверяла Орлова.

Наталья сходила с ума, а ее алкогольная зависимость на фоне переживаний набирала обороты. Дошло до того, что звезда выпала из окна пятого этажа на глазах у своего маленького сына. Мальчик уговаривал маму бросить бутылку и остановиться, но все было тщетно. Сложно представить, какие мучения пережил ребенок в тот момент. Тогда Лагода чудом выжила, но серьезно покалечилась. Чтобы восстановить здоровье, потребовалось три года и 12 операций. Расходы взял на себя Карманов. Восстановившись, Наталья поняла, что ей больше нечего делать в Москве, и отправилась обратно в Черкассы.

На Украине брюнетка попыталась построить новое счастье с Виталием Семененко, с которым раньше училась в одной школе. Вместе с новым мужем и сыном она переехала в Луганск, но пить, к сожалению, не перестала, чем портила и без того хрупкое здоровье.

Столичную квартиру Лагоды супруги продали: часть денег потратили, на другую часть купили небольшой автосервис, в гараже которого и жили. Там же погасшая звезда и умерла. Причиной смерти стала запущенная пневмония, с которой подкошенный пьянством организм Натальи не справился. Ей был всего 41 год.