Трамп возразил против передачи иранского урана России или Китаю

Дональд Трамп не хочет, чтобы Иран передавал обогащенный уран России или Китаю. Такой сценарий президента США не устроит. Американский лидер заявил об этом во время заседания правительства в Белом доме.

Свой сценарий Трамп озвучил ранее на этой неделе. Он заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть передан американской стороне для последующего уничтожения. Либо "ядерную пыль" надо ликвидировать на месте или в другом подходящем регионе при координации с Тегераном и под международным надзором.

Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована. Окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.