Светлана Зейналова трогательно обратилась к младшей дочери в день ее 8-летия

Светлана Зейналова буквально излучает оптимизм в программах, которые ведет. Кажется, пышущую энергией и жизнелюбием журналистку мало что может выбить из колеи. Но на самом деле это не так. Личная жизнь Светланы оставляет желать лучшего.

Ее первый супруг Алексей Глазатов ушел из семьи вскоре после того, как их дочери Александре поставили диагноз "аутизм". Несколько лет назад Светлана Зейналова встретила другого мужчину. От Дмитрия Ленского она родила дочь Веронику. Но и этот избранник ушел от нее. Мужчина был младше на восемь лет и в какой-то момент просто увлекся другой женщиной — своей ровесницей.

И все же телеведущая не унывает. Недавно Светлана радовалась, что ее старшая дочь поступила в колледж, а теперь отмечает день рождения младшей, и признается, что в детях ее счастье.

В важный для Вероники день Светлана обратилась к девочке со страницы своего блога. Звезда "Доброго утра" опубликовала забавное видео с соведущим Тимуром Соловьевым.

Зейналова предстала в сиреневом костюме и белой блузе. "Сегодня замечатльный день! Я поднимаю этот стакан тепленькой водички. Сегодня 27 мая, и у меня праздник — день рождения Вероники. Поздравляй меня!" — заявила телеведущая, обращаясь к Тимуру.

Соловьев повиновался, взял пластиковый стаканчик и поднял тост за коллегу и ее наследницу. "Поздравляю, желаю крепкого здоровья. Пусть радует маму", — произнес ведущий

После этого Светлана и сама поздравил дочь. "Сегодня день рождения моей звездочки, моей булочки, моей маленькой скандалистки и артистки, моей бесконечной и безусловной любви - Вероники!" — трогательно обратилась Зейналова к девочке.

По словам телеведущей, ее дочка оказалась ранней пташкой. "Ровно в 5.07 утра она появилась на этот свет и очень хочу, чтобы "этот свет" принес ей много радости, прекрасных встреч, ярких событий и счастья! Сегодня она выбежала в 5 утра, чтобы проводить меня и чтобы я смогла вручить подарки. Любит она это дело: получать подарки!" — поделилась звезда Первого канала.