Приставы закрыли лагерь в Башкирии из-за массового заболевания детей

Деятельность детского лагеря "Уральские зори" в Башкирии приостановлена на шесть дней. Как заявили в Федеральной службе судебных приставов, решение принято в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

Шестнадцать детей, приехавших из Челябинской области в башкирский лагерь на детский форум, 21 мая массово заболели норовирусом. По предварительным данным специалистов Роспотребнадзора, источником распространения инфекции мог быть сотрудник столовой лагеря.

Как сообщает ФССП, Абзелиловский районный суд признал лагерь виновным в административном правонарушении. Руководство обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.