Как проходят тренировки контрактников Минобороны

Многие россияне выбирают сегодня военную службу, заключая контракты с Минобороны. Сначала новобранцы проходят обязательную медкомиссию и определяются с армейской специальностью. А затем на учебных полигонах опытные инструкторы - ветераны спецоперации - учат их всем тонкостям военного дела. Особое внимание сейчас уделяют навыкам ухода от атак дронов.

В подготовке будущих штурмовиков на противодействии беспилотникам делают особый акцент. От дронов учат уходить в составе группы, в условиях городской застройки. И на открытой местности. Когда укрытий рядом нет и прятаться негде, спасет вовремя сделанный кувырок.

А начинают с самого простого - на бревнах тренируются уклоняться от препятствия. Кроме этого, инструкторы, уже прошедшие зону СВО, учат новобранцев стрелять из всех видов оружия, объясняют основы минно-взрывного дела, дают знания по тактической медицине. И, конечно, рассказывают, как проводить наступление.

Даже те, кто проходил срочную службу, констатируют: узнают много нового. Что уж говорить про тех, кто впервые решил связать свою жизнь с армией. На учебных полигонах и потом на передовой штурмовики бок о бок работают с расчетами беспилотных систем. Но “птичники”, как их называют на фронте, поначалу больше времени проводят в классах - теории много. Боевых задач - тоже.

А еще уничтожение вражеской бронетехники, разведка, снабжение передовой провизией и боеприпасами. Многие молодые люди уверены: реализовать себя лучше всего у них получится именно в войсках беспилотных систем.

Выбрать военную специальность новобранцам помогают в пунктах отбора на службу по контракту. Объясняют специфику и требования каждого из родов войск. В том числе и беспилотных.

"Нужно обладать определенным здоровьем, в первую очередь. Плюс, возраст - это тоже важнейший фактор. Группа, категория годности к воинской службе должна быть. Ну и один из самых ключевых показателей, конечно же, адекватность. Адекватность, что человек понимает, чем он будет заниматься", - рассказал инструктор учебно-тренировочного комплекса.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Есть возможность подать заявку онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.