Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил пограничников с профессиональным праздником.



Президент рассказал, что на протяжении всей истории отечества защитники рубежей отстаивали интересы государства. Путин отметил их профессионализм, решимость и бесстрашие в ходе СВО.



"Сегодня Пограничная служба ФСБ России — это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. Мы и дальше будем делать всё необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего, качественного укрепления кадрового потенциала и оснащённости наших подразделений.

В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу", — сказал Путин в поздравлении.



