Украина заняла первое место среди стран мира по количеству памятников нацистам, следует из доклада МИД РФ "О ситуации с правами человека на Украине".



"По результатам проведенного американской газетой "Форвард" (The Forward) расследования об установленных в различных странах памятниках фашистам, нацистам и нацистским коллаборантам, Украина заняла первое место в мире по данному показателю. По состоянию на декабрь 2022 г., только Степану Бандере в разных регионах страны было установлено почти 50 памятников, кроме того, более 500 улиц, переулков и проспектов по всей Украине названы в честь этого преступника", — сказано в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.



Другие доказательства фактов нарушений по правам человека со стороны киевского режима из доклада:



— "Декоммунизация" и "дерусификация", запрет русского языка и украинизация общественной жизни;



— Героизация и поддержка нацизма, проведение мероприятий в честь нацистов и их пособников, а также насаждение неонацистской идеологии в образовании;



— Обеление Западом украинского неонацизма;



— Глумление над памятью бойцов Красной армии — препятствование празднованию Дня Победы, снос памятников красноармейцам;



— Проявления антисемитизма и иных видов нетерпимости;



— Ограничение деятельности СМИ;



— Подавление оппозиции и ограничения политических прав.