Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Сегодня отмечает профессиональный праздник Пограничная служба ФСБ России. С поздравлением к военнослужащим обратился Владимир Путин. Президент отметил, что на протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, первыми давали отпор врагу, сражались, не щадя своей жизни.

Пограничная служба ФСБ России надежно обеспечивает безопасность страны и наших граждан. Решает ответственные и многоплановые задачи - ведет борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком и контрабандой. Пресекает провокации и ликвидирует диверсионные группы. Сегодня пограничников чествуют по всей стране. В расположении частей поднимают флаги, военнослужащие выходят на торжественное построение и тут же занимают боевой пост.

Флаг пограничной службы и флаги расцвечивания поднимаются над кораблем. На палубе - торжественное построение. Экипаж принимает поздравления с профессиональным праздником.

У пограничников в Приморье — особая служба. Под их круглосуточным наблюдением километры морских рубежей страны. Корабли в любую минуту готовы выйти по тревоге.

В море пограничники стоят на страже не только границы, но и ценных биологических ресурсов. И браконьеры - главные нарушители, с которыми сегодня ведется борьба.

Гребешок, краб, креветка, лосось — то, что любят добывать рыбаки сверх нормы. Незаконный улов прячут в потайные места в катере или сбрасывают в море. Поэтому погони на акватории — не редкость. Но прибавляют газу в основном те, кому есть что скрывать. Остальные спокойно и документы покажут, и уловом похвастаются.

Тем временем на сухопутной заставе — не менее напряженная служба. Регион граничит сразу с двумя государствами: Китаем и Корейской Народно-Демократической республикой.

Незаконно оказаться на территории России сегодня чаще пытаются собиратели дикоросов, например, женьшеня, или охотники за дериватами редких животных. Десятки километров границы под пристальным вниманием. Военнослужащие вычисляют перебежчиков даже по оставленной на колючей проволоке нитки от одежды.

Охранять рубежи страны пограничникам помогают и вот такие четвероногие сотрудники. Эта бельгийская овчарка по кличке Пилот, на службе уже пятый год. В поиске следов и сегодня лучше них никто не справится. Для своих они добрые и ласковые, но с нарушителями - не церемонятся.

С введением безвизового режима и увеличением товарооборота с Китаем на автомобильном пункте пропуска у пограничников прибавилось работы. Три минуты. Столько времени есть у сотрудника паспортного контроля, чтобы определить, кто перед ним: законопослушный турист или потенциальный преступник.

Тщательный досмотр проходят и большегрузы. Проверяют даже бак топлива. Провести контрабанду нарушители пытаются самыми разными способами. Но все уловки уже давно изучены. Опыт и навыки сотрудников помогают выявлять нарушения и достойно защищать российскую границу.