Европейские страны стали активнее искать контакты с Россией.

Готовность к переговорам с Москвой резко выросла за последнее время, при том что буквально несколько месяцев назад ЕС считал немыслимым такой вариант развития событий, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

"В Европе внезапно возросла готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта на Украине", - говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва давно готова к переговорам, а вот европейцы "только сейчас начали созревать".