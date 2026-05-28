Расчеты операторов БПЛА подразделения главного управления разведки Украины "Кракен"* самовольно ушли с позиций в Харьковской области.

понесли потери и сбежали вглубь украинской территории в районе Нововасилевки, передает РИА Новости. Бегство "Кракена"* привело к тому, что другие украинские военные (в частности, 113-й отдельная бригада теробороны ВСУ) лишились воздушной поддержки.

Личный состав "Кракена"* перебросили в Харьковскую область в начале марта. Командование отправило боевиков для решения медийных задач в условиях успешного продвижения российских войск.

*Объединение признано в России террористической организацией и запрещено