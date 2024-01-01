Россиян ждет самое длинное рабочее лето

Лето 2026 года станет самым длинным рабочим сезоном для россиян за три года.

В этом сезоне будет 65 рабочих дней, против 63 и 64 за предыдущие годы. Расчет проводился, исходя из пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями.

Отдыхать в летний период сотрудникам удастся 27 дней, рассказала РИА Новости директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева. В 2025 и 2024 годах было 29 и 28 дней отдыха соответственно.

Ранее россиянам назвали месяцы, в которых выгодно уходить в отпуск в 2026 году. Это апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. В мае брать отпуск не рекомендуется, так как в нем много праздничных дней.