Юлия Снигирь показала соблазнительную фигуру в прозрачном платье

Юлия Снигирь - редкий гость на светских мероприятиях. Поэтому каждое ее появление на публике привлекает повышенное внимание.

На сей раз известная актриса посетила премьеру фильма "После Фишера. Инквизитор". Юлия Снигирь появилась в компании своего мужа, известного актера Евгения Цыганова. Артисты выбрали для выхода в свет классические вечерние образы.

Евгений Цыганов надел темный костюм со светлой рубашкой, дополнив образ галстуком. А Юлия Снигирь нарядилась в прозрачное черное платье длиной ниже колен. Наряд подчеркнул все соблазнительные изгибы ее фигуры. Темные короткие волосы популярная актриса уложила в пышную прическу.

Отметим, что помимо Евгения Цыганова и Юлии Снигирь, на премьере в кинотеатре "Художественный" отметились продюсер Федор Бондарчук, актер Александр Петров с супругой Викторией, актриса Карина Александрова и многие другие.

Напомним, Юлия Снигирь познакомилась с Евгением Цыгановым в 2014 году во время работы над совместным проектом. В 2019-м артисты тайно сыграли свадьбу. У супругов подрастает сын Федор, родившийся в 2016 году.

