ФСБ предупредила о планах Эстонии пересмотреть границу с Россией

Эстонские власти пытаются отойти от соблюдения договоров о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Об этом заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы Федеральной службы безопасности России Владимир Кулишов.

В интервью "Российской газете", опубликованном в четверг, 28 мая, представитель ФСБ рассказал, что Таллин создает условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, что негативно отражается на безопасности судоходства на пограничных водоемах.

Кулишов указал также, что Финляндия и Эстония с 2022 года по надуманным предлогам неоднократно меняли порядок пропуска через границу пешеходов и транспорта: сокращали время работы КПП, усиливали ограничения на пересечение границы и ужесточали процедуры контроля.

Ранее МВД прибалтийского государства пригрозило, что Эстония в одностороннем порядке установит на реке Нарве в своих территориальных водах навигационные буи, если не удастся достичь соглашения по этому вопросу с Россией. При этом осенью 2025 года рийгикогу (парламент Эстонии) отклонил законопроект, предусматривающий закрытие пограничных переходов на границе с Россией.

До того официальный Таллин обвинил российских пограничников в краже пограничных буев на разделяющей два государства Нарве. В связи с этим Эстония предложила заново изучить фарватер реки, чтобы установить новую границу.