После расставания с мужем Паулина Андреева покинула Россию

В середине апреля Паулина Андреева подала на развод с Федором Бондарчуком. После этого актриса покинула Россию.

Еще несколько лет назад поползли слухи о проблемах в браке режиссера и актрисы. Более года назад Паулина Андреева на всю страну объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Однако потом удалила это заявление, словно его и не было никогда. В близком окружении тогда говорили, что актриса решила дать второй шанс режиссеру. Якобы они даже на короткое время сошлись. Но в итоге у Федора и Паулины ничего не получилось, и в середине весны актриса подала на развод.

А потом Андреева покинула Россию. Известная артистка отправилась во Францию. Первые числа мая она провела в Париже. Об этом сообщила сама Паулина, опубликовав фото на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Актриса старается на унывать. Говорят, после развода достались две шикарные квартиры. Одну роскошную недвижимость Федор Бондарчук купил актрисе в Санкт-Петербурге в качестве подарка. Говорят, там она в основном и живет с сыном Иваном. Однако режиссер якобы оставил Паулине Андреевой и еще одну квартиру в центре Москвы, где актриса много работает.

До сих пор точно неизвестно, почему супруги расстались. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделял друзьям и любил вечеринки.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>